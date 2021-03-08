الداخلية تصدر تعليمات جديدة حول دخول السيّاح والأجانب إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة داخلية إقليم كوردستان الاثنين السماح للسياح والأجانب بالدخول إلى أراضي الإقليم بعد أيام من التدابير الوقائية المشددة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "ابتداءً من اليوم الاثنين يُسمح للأجانب بالدخول إلى الإقليم من معابره الحدودية".

واضافت أنه "يتعين يخضع المواطنون العراقيون والأجانب لفحص (بي.سي.آر) الخاص بكورونا بمدة 72 ساعة وذلك قبل التوجه إلى الإقليم بموجب تعليمات وزارة الصحة"، واشترطت أن تكون نتائج الفحص "سلبية".

وتابع البيان "يجب أن يحجر المواطنون العراقيون والأجانب أنفسهم في حال الوصول للإقليم، خلال المدة التي تحددها وزارة الصحة".