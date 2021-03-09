سيف البدر: ملايين اللقاحات ستصل العراق قريبا

أربيل (كوردستان 24)- اكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، اليوم الاثنين ان ملايين الجرعات من لقاحات كورونا ستصل إلى العراق قريبا.

وقال البدر في مقابلة متلفزة ان "قرارات اليوم للجنة العليا ستطبق بداية من يوم غد وحتى 22 آذار الجاري".

واشار الى أنه "وقبل انتهاء هذه الفترة سيصدر تقييم جديد للوضع الوبائي وتتخذ توصيات لما بعد الأسبوعين".

واكد البدر انه "خلال أيام ستصل ملايين الجرعات من لقاحات كورونا وحالياً هي قد الشحن والنقل".

ولفت الى أن هناك "مئات الآلاف توجهوا للزيارة الدينية في الكاظمية، لكن الكثير لم يلتزموا بالوقاية للأسف".

سوار أحمد