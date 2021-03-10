"المؤشر الأحمر" يرتفع بحصيلة ثقيلة لإصابات كورونا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعاً جديداً بإصابات كورونا مع تأكيد 335 إصابة جديدة بالوباء.

وعاد مؤشر الإصابات إلى الارتفاع مرة أخرى منذ أن سجل إقليم كوردستان إصابات بالفيروس المتحوّر الذي ينتشر سريعاً أضعاف السلالة الأصلية.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات بالوباء قد بلغ 111 ألفاً و516 إصابة تصدرتها أربيل ثم السليمانية فدهوك وحلبجة، بحسب تقرير وزارة الصحة.

وتوفي في الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة أشخاص منهم ثلاثة في أربيل وواحد في دهوك، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 3546 وفاة.

واتخذ إقليم كوردستان جملة من التدابير الاحترازية لمكافحة الوباء ومنها تقييد القطاع السياحي ومنع دخول القوافل السياحية القادمة من باقي محافظات العراق.