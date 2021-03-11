نيجيرفان بارزاني: فلنتعظ كعراقيين من أخطاء الماضي ونلتزم بالدستور والشراكة والتعاون

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، انه ينبغي ان يتعظ العراقيون كلهم من أخطاء الماضي وأن يلتزم الجميع بالدستور والشراكة والتعاون.

وجاء في نص رسالة لرئيس الاقليم بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار "نستذكر اليوم بتقدير وإكبار الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970 التي كانت ثمرة ثورة أيلول العظيمة والنضال المتواصل والإصرار والإرادة المتينة لشعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد. في هذه الذكرى، نحيي الأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان الذين قدموا أرواحهم قرابين في سبيل حرية الشعب والوطن".

وقال "كانت اتفاقية 11 آذار الوثيقة الرسمية الأولى في تاريخ شعب كوردستان المعاصر والتي اضطرت الحكومة العراقية بموجبها أن تقر ببعض حقوقه في إطار حكم ذاتي. ورغم أن الحكومة العراقية، واعتماداً منها على منطق القوة، تراجعت عن الاتفاقية، إلا أن ارادة شعب كوردستان وكما كانت دائماً، لبلوغ حقوقها أقوى من القمع والقسوة وقوة السلاح، فأضحت هذه الاتفاقية بالنتيجة أساساً لمكاسب أعظم تمثلت في الانتفاضة وفي الفدرالية لإقليم كوردستان".

وتابع رئيس الاقليم "لم يؤد منطق القوة والتراجع عن اتفاقية 11 آذار إلا لاستمرار الحرب وجلب المزيد من الدمار والكوارث للعراق. لذا، وفي هذه الذكرى، دعونا جميعاً في العراق نعتبر من التاريخ وأخطاء الماضي ونلتزم بالدستور والشراكة والتعاون بيننا، لنحل كل مشاكلنا ونضمن الأمان والاستقرار والتقدم ومستقبلاً أفضل للبلد ولكل مكوناته".

واضاف "وكما كانت اتفاقية 11 آذار ثمرة الاتحاد والتلاحم ووحدة الصف وثورة شاملة لكل مكونات شعب كوردستان، لنجعل من احياء ذكراها حافزاً للتلاحم ووحدة الصف والعمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف والمكونات، في سبيل حماية المكاسب وترسيخ النظام الفدرالي وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

سوار احمد