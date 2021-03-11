الإدارة الذاتية تسجل 4 وفيات و38 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة و38 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الصحة في بيان، ان حالات الوفاة تعود لـ 3 رجال وامرأة في الرقة، بينما تعود الاصابات الجديدة لـ 25 ذكرا و13 انثى وتوزعت الإصابات كالتالي: الحسكة 3 حالات ، القامشلي 15حالة ،ديرك 1حالة، الرميلان 1حالة ، الرقة 6 حالات، الطبقة 7 حالات، دير الزور 4 حالات، منبج 1 حالة.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات في مناطق الإدارة 8755 حالة توفي منها 335 حالة و1253 حالة شفاء.

سوار أحمد