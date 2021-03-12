داخلية كوردستان تصدر حزمة قرارات بشأن كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، حزمة قرارات جديدة بخصوص مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة يوم الخميس ان المدارس الحكومية والأهلية (المرحلة الاولى الاساسية لغاية الصف الحادي عشر الاعدادي) المرحلة التي اجرت امتحاناتها من عشرين درجة تحريرية يتمتعون بعطلة لغاية 25 آذار الجاري، اما المراحل التي تجري الان امتحانات من 20 درجة تحريرية فيستمر دوامها من أجل تقديم الامتحانات، اما المدارس التي لم تجر امتحاناتها من 20 درجة تحريرية ولن تجريها قبل أعياد نوروز تكون هذه الايام لهم عطلة وبامكانهم وضع جدول للامتحانات بعد العيد، اما المدارس الأهلية فتلتزم بجدول الامتحانات السنوية الواردة في الكتاب (2016) في 2 / 3 / 2021 الذي تم تعميمه من قبل المديرية العامة لامتحانات وزارة التربية.

ويُعلق الدوام في الجامعات والمعاهد لغاية 25 من شهر آذار مارس الجاري وفق ما أفاد بيان وزارة الداخلية.

واشارت الداخلية الى انه يستمر منع زيارة المقابر واقامة مجالس العزاء في المساجد والبيوت وذلك تحت طائلة المسؤولية وتغريم المخالف بمبلغ مليوني دينار.

وشدد البيان على إلزام كافة المحال العامة كالمطاعم والمتاجر بعدم السماح لدخول المواطنين دون أن يرتدي الكمامة وفي حال المخالفة يتم اغلاق المكان لعشرة ايام ويغرم صاحبه بمبلغ مليون دينار.

ولفتت إلى انه تم منح الصلاحيات لغرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة بهدف اغلاق الأسواق والمحال الشعبية التي تتسبب بخلق الازدحام وتجمع المواطنين.

وشددت الوزارة وجوب ارتداء المواطنين للكمامات والتقيد بالتعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي كما اكدت على مؤسسات القطاع الخاص إلزام موظفيها بارتداء الكمامات فيها ويتم تغريم المخالفين بمبلغ 150 الف دينار عن كل حالة مخالفة.

ويتم تغريم كل مواطن لا يرتدي الكمامة بمبلغ 20 الف دينار ويتوجب على سائقي السيارات الخاصة والاجرة ارتداء الكمامة في حالة وجود ركاب معهم ويغرم السائق المخالف بمبلغ 50 الف دينار.

واكد البيان على الاستمرار بحملات التوعية الصحية في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والاوساط الدراسية والاماكن العامة، وكذلك تقليل عدد الحضور في قاعات الاعراس والمؤتمرات بشكل يمنع الازدحامات داخل القاعات؛ مشيرا إلى السماح لستين شخصا الدخول لقاعة مساحتها 500 متر مربع و120 شخصا للقاعة التي مساحتها 1000 متر مربع مع مراعاة التعليمات الصحية في جميع المدن والقصبات في الاقليم.

والزم البيان المحافظين والمشرفين على الادارات الخاصة عقد اجتماعات غرف العمليات وتنفيذ مضمون هذا البيان نصا وخصوصا فرض ارتداء الكمامات والمسافة بين الاشخاص وكذلك فرض الغرامات الواردة فيه ضد المخالفين، لافتا الى ان هذا البيان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اصداره.

سوار احمد