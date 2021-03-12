الإدارة الذاتية تسجل وفاتين و18 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و18 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى ان حالتي الوفاة تعود لرجل وامرأة من الرقة.

واكد مصطفى تسجيل 18 إصابة جديدة 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وتعود لـ 8 ذكور و 10 إناث.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: في الحسكة 9 حالات، القامشلي 5، ديرك 1، الرقة 3.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء وحيدة.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8773 حالة منها 337 حالة وفاة و1254 حالة شفاء.

سوار أحمد