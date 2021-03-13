انخفاض في إصابات كورونا وتسجيل 4 وفيات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 60 إصابة في عموم المناطق، منها 42 في أربيل وأربع حالات في السليمانية و11 في دهوك و3 في كرميان.

وتماثل في الفترة نفسها 107 مرضى للشفاء، بينهم 62 في أربيل و6 في السليمانية و28 في دهوك و11 في كرميان، بحسب تقرير وزارة الصحة.

وتوفي في الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة أشخاص بينهم اثنان في أربيل ومثلهما في دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في كوردستان إلى 112 ألفاً و303 إصابات، منهم 3557 وفيات منذ تفشي الوباء في الإقليم.

وسبق أن قالت السلطات الصحية إن معظم الإصابات المسجلة حديثاً تحمل السلالة المتحوّرة للفيروس.