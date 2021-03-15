الدولار بسعر جديد.. والذهب يرتفع مجدداً في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية فارقاً طفيفاً عن اليوم السابق، إلا أن سعر الذهب لا يزال يواصل الارتفاع في إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145500 دينار
100 يورو = 174500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 403000 دينار
مثقال عيار 21 = 355000 دينار
مثقال عيار 18 = 303000 دينار