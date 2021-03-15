الدولار بسعر جديد.. والذهب يرتفع مجدداً في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية فارقاً طفيفاً عن اليوم السابق، إلا أن سعر الذهب لا يزال يواصل الارتفاع في إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145500 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 19500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 403000 دينار

مثقال عيار 21 = 355000 دينار

مثقال عيار 18 = 303000 دينار