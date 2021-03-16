بحضور وزراء ومسؤولين.. برلمان كوردستان يعرض مشاكل حلبجة ويناقش الحلول

أربيل (كوردستان 24)- يناقش برلمان اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء مشاكل واحتياجات سكان محافظة حلبجة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال المدير الإعلامي للبرلمان سامان أحمد بكر لكوردستان 24 ان عددا من الوزراء والمسؤولين في حكومة الاقليم سيحضرون جلسة برلمان اقليم كوردستان التي ستعقد اليوم والمخصصة لمناقشة مشاكل محافظة حلبجة ومستلزمات سكانها.

وقال سامان أحمد بكر ان وزير الداخلية ريبر أحمد ودارا رشيد وزير التخطيط وبيكرد طالباني وزيرة الزراعة وكمال مسلم وزير الصناعة والتجارة وحمه حمد سعيد وزير الثقافة وبرفان حمدي بريكاري وزير الشهداء والمؤنفلين وغيرهم.

وبحسب المعلومات الواردة فإن وزير الشهداء ومحافظ حلبجة سيغيبان عن الجلسة لتزامنها مع إحياء الذكرى 33 لمجزرة حلبجة.

وأُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال عام 1988 في قصف بالطائرات بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا. كما توفي لاحقا المئات من المدنيين العزل من تداعيات هذه الأسلحة جراء إصابتهم بالسرطان والعديد من الأمراض.

وقرر إقليم كوردستان تحويل حلبجة إلى محافظة قبل نحو سبع سنوات. وتقع المحافظة على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران.

سوار احمد