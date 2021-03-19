كورونا يحصد المزيد ويتجاوز عتبة جديدة من الإصابات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة في معظم المحافظات، منها 186 في أربيل و126 في السليمانية و193 في دهوك و18 في منطقة كرميان، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة.

ووفقاً لتقرير وزارة الصحة فقد تماثل 192 شخصاً للشفاء من الفيروس منهم 74 في أربيل و62 في السليمانية و44 في دهوك و12 في منطقة كرميان.

وتوفي في الفترة نفسها ستة أشخاص بينهم ثلاثة في أربيل ومثلهم في دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 115 ألفاً و15 إصابة بضمنها 1722 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في الإقليم قبل نحو 12 شهراً.

ودعت السلطات الصحية المواطنين إلى ارتداء الكمامات لمواجهة التفشي السريع للفيروس ولا سيما بعد تأكيد حالات كثيرة بالسلالة الجديدة.

وقالت وزارة الصحة مؤخراً إن المستشفيات بدأت تغص بالمصابين، وحذرت من أن الوضع خطير للغاية وتوقعت إصابة المزيد في ظل عدم التزام السكان بالإرشادات الصحية.