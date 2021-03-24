جثمان المؤرخ الكوردي الراحل كمال مظهر يوارى الثرى في مقبرة بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وصل جثمان الكاتب والمؤرخ الكوردي البارز كمال مظهر إلى مطار أربيل الدولي مساء الثلاثاء، بعد أن أُرسل جواً من ألمانيا إلى إقليم كوردستان.

ومن المقرر تشييع المؤرخ الراحل في مراسم رسمية بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

وبعد إتمام مراسم التشييع في أربيل، سيتم نقل جثمان الكاتب الراحل إلى السليمانية حيث مثواه الأخير في مقبرة تلة سيوان "كَردي سيوان".

وتُوفي كمال مظهر أحمد في أحد مستشفيات ألمانيا عن عمر ناهز 84 عاماً جراء مرض عضال.

وأعلنت أسرة المؤرخ في بيان نعي وفاة البروفيسور د. كمال مظهر في مدينة بون الألمانية، بعد صراع مع مرض عضال ليسدل الستار على حياة حافلة بالإنجازات.