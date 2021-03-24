إقليم كوردستان يستأنف الدوام الجامعي مطلع الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس جامعة صلاح الدين الدكتور جوهر فتّاح، إن الدوام الجامعي سيستأنف في جامعات إقليم كوردستان ومعاهده بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضاف فتّاح لكوردستان 24، أن الجامعات والمعاهد ستعيد فتح أبوابها يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الكورس الثاني سيبدأ كما الكورس الأول.

وأوضح أن جامعته ستعتمد الخطة نفسها التي اعتمدت في بداية العام حتى حلول نهاية العام الجاري.

وتابع "بسبب الالتزام بالإرشادات الصحية، سجلت جامعة صلاح الدين أقل معدل بحالات الإصابة بفيروس كورونا".

هذا وقال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري، إن الدوام المدرسي سيقتصر على طلبة الصف الثاني عشر.

يأتي هذا في وقت يكافح فيه إقليم كوردستان موجة وبائية ثانية مع تأكيد حالات جديدة بالسلالة الجديدة من الفيروس الذي أودى بحياة 3,610 لغاية الآن.