نيجيرفان بارزاني والغانمي يؤكدان ضرورة تسريع تنفيذ اتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي على ضرورة تسريع تنفيذ خطوات اتفاق سنجار.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للغانمي والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان آخر المستجدات الامنية، ومهام وواجبات القوی والمؤسسات الامنية للحفاظ علی الامن والاستقرار في المدن، والتظاهرات الاخيرة في عدد من المحافظات العراقية.

كما تباحث بارزاني والغانمي تهديدات عودة الارهاب، وخطوات تنفيذ اتفاقية حكومتي اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية لاعادة تطبيع الاوضاع في سنجار وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واكد الجانبان علی ضرورة الالتزام باتفاقية سنجار الی جانب تسريع الخطوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في حكومتي ٳقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، واكدا علی ضرورة التعاون المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة تهديدات ومخاطر داعش.

وتوصلت أربيل وبغداد في الشهر العاشر من العام الماضي إلى اتفاق يقضي بإعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وبما يشمل إخراج المجاميع المسلحة من المدينة.

ويتمركز في سنجار نحو 20 ألف مسلح ينتمون إلى سبع فصائل مختلفة. ويقضي الاتفاق بأن تنتقل تلك الجماعات إلى خارج المدينة بخمسة كيلومترات.

كما ينص الاتفاق على إبعاد أي قوة غير قانونية من مركز سنجار، ولا يجوز رفع أي علم باستثناء العلم العراقي فوق مباني المدينة.

وعاش سكان سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجم داعش مدينتهم في آب أغسطس 2014، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017، وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

سوار احمد