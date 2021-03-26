العاهل الأردني يزور المقبرة الملكية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- من المؤمل أن يصل الملك الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة العراقية بغداد غداً السبت للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية.

وبحسب موقع "عمون" الإخباري الأردني فإن العاهل الأردني سيزور المقبرة الملكية في منطقة الأعظمية، خلال تواجده في بغداد.

وأجرت السلطات العراقية استعدادات مبكرة لاستقبال العاهل الأردني.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن عبد الله الثاني سيقرأ "الفاتحة" على أرواح ملوك وملكات وأمراء وأميرات العراق المتواجدة جثامينهم داخل المقبرة التي شيدت بين عامي 1934 و1936 بيد المعماري البريطاني جي بي كوبر.

وتضم المقبرة جثامين الملك فيصل الأول (1883-1933)، والملك غازي (1912-1939)، والملك فيصل الثاني، (1935-1958).

كذلك دفنت في المقبرة الملكة حزيمة والملكة عالية وبعض الأميرات.

وفي مدخل آخر يرقد الوصي عبد الإله وطفلة اسمها مريم كان عبد الإله قد تبناها لأنه لم ينجب أطفالاً، بالإضافة إلى قبر الملك علي بن الحسين ملك الحجاز (1879-1935)، وقبور بعض أخوة وأقارب الملوك.

وتعقد القمة بمشاركة الملك عبد الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يسبقها وصول وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي حيث سيستقبلهما نظيرهما العراقي فؤاد حسين، تمهيداً للقمة الثلاثية للقادة.