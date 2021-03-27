إقليم كوردستان يعزّي مصر بضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مصر بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ولقي ما لا يقل عن 32 شخصاً حتفهم وأصيب 165 آخرون عندما اصطدم القطاران في وسط مصر التي تملك واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

وكتب رئيس إقليم كوردستان على حسابه في تويتر "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى قيادة وشعب جمهورية مصر العربية وبالأخص اسر ضحايا حادث تصادم القطارين المأساوي الذي وقع في محافظة سوهاج".

وتابع "أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل لمصابي الحادث".

وبات وقوع حوادث تؤدي إلى سقوط ضحايا أمراً شائعاً في مصر، إذ لا يزال المصريون يشكون طويلاً من أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في فرض الإجراءات الأساسية لضمان السلامة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر الضحايا في بيان نشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال "من تسبب في هذا الحادث الأليم" سيلقى عقابه.

وفي أسوأ حادث وقع في مصر، التهم حريق سبع عربات في قطار مكتظ بالركاب في 2002 مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصاً.