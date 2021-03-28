رونالدو ينفجر غضبا ويرمي شارة القيادة بعد خطأ تحكيمي

أربيل (كوردستان 24)- انفجر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يوم السبت، غضبا بعد إلغاء هدفه في الوقت القاتل من مباراة منتخب بلاده ضد صربيا في تصفيات مونديال قطر للعام 2022.

وكانت نتيجة المباراة التعادل بهدفين لكل منتخب قبل أن يسجل هداف يوفنتوس الإيطالي هدفا مثيرا للجدل تم إلغاؤه بحجة أن الكرة لم تتجاوز بالكامل خط المرمى بعد ان ابعدها مدافع صربيا ولم يحتسبها الحكم.

وأظهر مقطع فيديو رونالدو يغادر غاضبا بشكل كبير ملوحا بيده في اشارة الى ان الحكم قضى عليهم، ورمى شارة القيادة، بعد أن أشار بيديه إلى المسافة التي تجاوزت بها الكرة خط المرمى.

وتتصدر صربيا الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن البرتغال بعد فوزها في الجولة الأولى 3-2 على جمهورية إيرلندا التي منيت بخسارة ثانية تواليًا بسقوطها المفاجئ امام لوكسمبورغ بهدف دون رد.

يذكر أن تقنية الفيديو غير مطبقة في التصفيات.

سوار احمد