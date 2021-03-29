مظلوم عبدي: مسألة بيشمركة روج محسومة والحل سيكون ضمن اتفاقية دهوك

أربيل (كوردستان 24)- دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الى عودة المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي واحزاب الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان القضايا العسكرية ومسألة عودة بيشمركة روج يمكن حلها وفق اتفاقية دهوك.

وقال عبدي لوسائل إعلام مقربة من الإدارة ان على الأطراف المتحاورة ان تناقش الخلافات فيما بينها وجها لوجه لا على وسائل الإعلام.

واضاف مظلوم عبدي ان "القضايا العسكرية ومسألة البيشمركة محسومة واي حل لها سيكون ضمن اتفاقية دهوك.

واشار قائد قوات سوريا الديمقراطية الى ان الحوار الكوردي الكوردي هو جزء من الحوار السوري الشامل لافتا الى انه لايمكن الفصل بينهما.

وبدأت محادثات بين حزب الإتحاد الديمقراطي والأحزاب المتحالفة معه، والمجلس الكوردي قبل نحو عام ونصف بناء على مبادرة لمظلوم عبدي وبرعاية أمريكية وفرنسية.

وازدادت التوترات بين المجلس الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بعد اندلاع الصراع السوري في عام 2011، حيث لعب الأخير دوراً هاماً في تأسيس الإدارة الذاتية التي تدير شمال وشرق سوريا.

ولم يتعاون الجانبان بنجاح كما كان مأمولاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الاتفاقات التي توصلا إليها في دهوك وأربيل بين عامي 2012 و2014 ولم تنفذ على نحو فعال.

وقد دعمت الولايات المتحدة علناً مبادرة قوات سوريا الديمقراطية الرامية إلى توحيد الصف الكوردي، وبالمثل أعرب إقليم كوردستان مرارا عن دعمه لجهود الوحدة.

وعلى الرغم من استمرار المحادثات، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الأحزاب الكوردية حول معايير تقاسم المناصب داخل الإدارة المحلية في سوريا.

سوار احمد