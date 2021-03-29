اجتماع مرتقب بين نيجيرفان بارزاني وإيمانويل ماكرون في باريس

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر الموقع الإلكتروني لرئاسة إقليم كوردستان أن نيجيرفان بارزاني وماكرون سيجتمعان يوم غد الثلاثاء في قصر الإليزيه بباريس.

وأضاف أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، بالإضافة إلى الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة.

كما سيتناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن وباء كورونا وتبعاته ومخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي فضلاً عن أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش وملفات أخرى.