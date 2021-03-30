تفاصيل جديدة حول الاعتداء الصاروخي على قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول قوات البيشمركة في محور آلتون كوبري "بردي"، نوري حمه علي ان اكثر من عشرة صواريخ استهدفت قطعات البيشمركة في تلك المنطقة، دون وقوع اي خسائر.

وتعرضت قوات البيشمركة المتمركزة قرب بلدة آلتون كوبري (بردي) مساء امس الاثنين إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل.

وقال حمه علي لكوردستان 24 ان طول بعض تلك الصواريخ كان يصل الى 3 امتار، والبعض منها لم ينفجر.

واشار حمه علي ان "هذه ليست المرة الاولى التي يتم استهدافنا وفي مرة سابقة تم استهدافنا بالكاتيوشا 107 اما هذه المرة فكان نوع آخر".

واكد القائد في البيشمركة ان المنطقة التي تم اطلاق الصواريخ منها هي تحت سيطرة القوات العراقية وتبعد كيلو مترا واحدا عن مواقع تمركزها ويتوجب على القوات العراقية أن تكشف عن منفذي الهجوم وأن تبدأ تحقيقا بالتنسيق مع وزارة البيشمركة.

واضاف حمه علي ان مثل هذه الأفعال لا تخدم الأوضاع العراقية الحالية وتشكل ضربة للتعايش وتطبيع أوضاع المنطقة وعلى الخصوص كركوك.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

هذا وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً فورياً لتحديد موقع انطلاق الصواريخ صوب أربيل والجماعة التي تقف وراء الاعتداء، والذي يأتي بعد هجوم صاروخي نفذته الميليشيات واستهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي في منتصف الشهر الماضي وأسفر عن سقوط ضحايا.

سوار احمد