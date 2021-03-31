التحالف الدولي: سنواصل دعم قوات البيشمركة والعمل على اعادة هيكلتها

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد المركز المشترك للتنسيق ضمن قوات التحالف في إقليم كوردستان، العقيد ديف ويليامز ان التحالف الدولي سيواصل دعم قوات البيشمركة مشيرا الى ان التحالف سيعمل على تحديث قوات البيشمركة واعادة هيكلتها.

وقال ديف ويليامز لكوردستان 24 "انا سعيد جدا بالعمل مع البيشمركة وسنواصل دعم هذه القوات".

واضاف ويليامز الى ان "الدعم يتضمن الأسلحة والعتاد والمركبات والمحروقات وغيرها كما اننا ندعم قوات البيشمركة بـ 20 مليون دولار شهريا.

واشار ويليامز الى ان التحالف يعمل على تطوير قواتت البيشمركة واعادة هيكلتها مشيرا الى ان التحالف قدم نحو مليار دورلار كدعم للبيشمركة منذ عام 2016.

واضاف "بالمقارنة مع الدعم الذي قدمناه للقوات العراقية فإن ما قدمناه للبيشمركة اقل بكثير".

سوار احمد