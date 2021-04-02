مسرور بارزاني يهاتف نصار الربيعي ويشيد بدور التيار الصدري في إقرار الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 2 نيسان (أبريل) 2021، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري د. نصّار الربيعي.

وشكر رئيس الحكومة التيار الصدري وقيادته على دعمهم ودورهم الإيجابي والمهم في إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، معرباً عن أمله في أن يكون تمرير الموازنة خطوة نحو حل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على أساس الدستور.

وسبق أن أجرى رئيس الحكومة سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من الزعماء العراقيين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية للإشادة بدورهم في إقرار قانون موازنة 2021.