بعد السعودية.. الكاظمي يتوجه الى الإمارات في زيارة رسمية

أربيل (كوردستان 24)- بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الإمارات، على راس وفد حكومي رفيع.

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادما من السعودية، بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عددا من الاتفاقيات في شتى المجالات.

وافاد بيان لمكتب الكاظمي ان الهدف من الزيارة هو بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات.

وحلال زيارته الى السعودية، أجرى الكاظمي مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

سوار احمد