الكاظمي يتحدث من الإمارات عن "تعافٍ تدريجي" للاقتصاد العراقي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد في مقر إقامته بدولة الإمارات مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب بيان أصدره مكتبه، إن العراق "مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت الى تأخر التنمية والخدمات".

وأوضح أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، "وهناك تعاف تدريجي للاقتصاد العراقي".

وأشار رئيس الوزراء الى الورقة الإصلاحية التي أعدت لإصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، واكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وبين أن عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات.

وقال الكاظمي إن الحكومة تولي "اهتماماً كبيراً" بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها.

من جهتهم أشاد رجال الأعمال، بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية والتي تم لمسها مؤخراً، وأكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

ويجري رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، اليوم الأحد زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.