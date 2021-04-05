كوردستان تسجل اعلى حصيلة وفيات بكورونا خلال العام الجاري

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة اقليم كوردستان، سامان برزنجي ان الاقليم سجل 16 حالة وفاة و1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها إقليم كوردستان منذ العام الجاري، وهو معدل يقترب من الإصابات التي كان الإقليم يسجلها الصيف الماضي بعد تراجع ملحوظ خلال الشتاء.

ودعا سامان برزنجي اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، المواطنين الى التوجه الى المراكز الطبية واجراء فحص كورونا في حال ظهور اية اعراض.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من ارتفاع الإصابات، وانتقدت السكان بشدة لعدم امتثال الكثير منهم للإجراءات الوقائية وأبسطها ارتداء الكمامات.

سوار احمد