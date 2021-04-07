الكاظمي: الحوار العراقي الأمريكي سيتطرق إلى ملفات متعددة بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، سيتطرق إلى ملفات متعددة بين البلدين، منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقاقية، فضلا عن التعاون الأمني.

وجاء ذلك، اليوم الأربعاء خلال ترأس الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الاوضاع الامنية في البلاد، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وقال الكاظمي في الاجتماع "سيتم خلال جلسة الحوار بحث وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت إلى العراق لمحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر في هذا المجال".

وأكد أن "التطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية، وتغير شكل التهديد الإرهابي على الأرض، مهّد لمغادرة ما يقرب من 60 بالمئة من قوات التحالف خلال الأشهر الماضية من عمر هذه الحكومة ."

وأضاف، أن "الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، الذي تعمل عليه فرق فنية منذ فترة، سيتطرق الى ملفات متعددة بين البلدين، منها السياسية والاقتصادية والصحية والثقاقية، فضلا عن التعاون الامني، كذلك سيتم بحث وجود قوات التحالف الدولي التي استقدمت الى العراق لمحاربة داعش، وكان لها دور مؤثر في هذا المجال".

وتابع الكاظمي، إن "لدينا مهاما اساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها، عبر تقوية و اعادة بناء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها الجيش العراقي وباقي اجهزتنا الامنية".

وبين رئيس الحكومة العراقية ان "علاقات العراق الاقليمية والدولية المتميزة تدعم توجه حماية الدولة"، مؤكدا ان "الاسبوع الماضي شهد تواصلا عراقيا نوعيا مع محيطه والعالم، سواء عبر الزيارتين الرسميتين الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية، او الوفود الدولية المستمرة الى العراق لتعزيز التعاون والدعم".

وانطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي- الأميركي، وستناقش هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بحث قضايا تتعلق بالطاقة والاقتصاد والأمن وكذلك في مجال التعليم والثقافة.

سوار احمد