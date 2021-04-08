واشنطن تتعهد بسحب "جزء كبير" من قواتها من العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي ان الولايات المتحدة تعهدت بسحب جزء كبير من قواتها من العراق.

واضاف الاعرجي في مؤتمر صحفي عقب الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، يوم امس الاربعاء ان الجانبين اتفقا على ان يقوم العراق بإدارة الحرب على تنظيم داعش وعدم تواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

وأكد الأعرجي ان "الجانب الأميركي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق"، فيما أكد الجانب العراقي على "حماية الكوادر الأجنبية".

وانطلقت يوم امس الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي- الأميركي، والتي شهدت بحث قضايا تتعلق بالطاقة والاقتصاد والأمن وكذلك في مجال التعليم والثقافة.

وعقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في شهر حزيران الماضي فيما عُقدت الثانية في شهر آب اغسطس عام 2020.

سوار احمد