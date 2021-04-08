رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفیر الكوري الجنوبي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 نيسان (أبريل) 2021، سفير كوريا الجنوبية لدى العراق جانغ كيونغ ووك.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الكوري في أربيل جوي كوانغ جين، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية كوريا الجنوبية.

وقد أبدى السفير الكوري الجنوبي استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، وتقديم المساعدات للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة جمهورية كوريا الجنوبية على دعمها ومساعداتها، وأشار إلى الصداقة الوثيقة بين الجانبين من خلال إنجاز العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان في السنوات الماضية، وأعرب عن دعمه لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية.

سوار احمد