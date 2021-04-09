مسرور بارزاني يعزّي البريطانيين بوفاة الأمير فيليب

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة بريطانيا، ملكةً وحكومةً وشبعاً، بوفاة الأمير فيليب بعد حياة حافلة بالخدمة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أتقدم بأحر التعازي إلى صاحبة الجلالة الملكة والحكومة البريطانية والشعب البريطاني بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبره بعد عمر من الخدمة".

وأضاف "أفكاري مع العائلة المالكة كلها في هذا الوقت العصيب".

وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق من اليوم عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاماً.