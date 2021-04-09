كوردستان تدعو لحجز "لقاح كورونا" إلكترونياً وتمنح 8 فئات أولوية التطعيم

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة المواطنين لحجز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر الاستمارة الإلكترونية في الوقت الذي بدأ فيه معدل الوباء يتفشى مقترباً من الإصابات المسجلة في الصيف الماضي بعد تراجع كبير خلال الشتاء.

وسجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من ألف إصابة، على الرغم من تدابير الإغلاق والحظر الجزئي.

وألمحت وزارة الصحة إلى ضعف الإقبال على تلقي جرعات لقاح كورونا. وتلقى 32 بالمئة من مواطني الإقليم جرعات اللقاح في عموم المحافظات.

وغالباً ما تشكو السلطات من عدم التزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة. ودفع ارتفاع الإصابات السلطات إلى فرض حظر جزئي في عموم إقليم كوردستان.

وفي أحدث بيان لها، حثت وزارة الصحة المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة للوباء للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ومنحت الوزارة الأولوية لمن هم فوق 60 عاماً إلى التسجيل وحجز لقاحاتهم، فضلاً الذين يعانون من أمراض مزمنة والمتقاعدين والمسنين ومدرسي الصف الثاني عشر الثانوي وقوات الأمن والشرطة وقوى الأمن الداخلي (الآسايش) والبيشمركة، بحسب بيان الصحة.

وسبق أن أطلق إقليم كوردستان موقعاً إلكترونياً، باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية، يتيح للمواطنين التسجيل فيه وحجز لقاحاتهم المضادة لفيروس كورونا.

لزيارة الموقع والتسجيل فيه اضغط هنا.