الرئيس بارزاني: أحمد دلزار كان محبا لوطنه وخدم الأدب الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان الشاعر الكوردي أحمد دلزار كان محبا لوطنه وقدم الخدمات للشعر والأدب الكورديين.

وجاء ذلك يوم امس السبت، في برقية تعزية وجهها معزيا بوفاة الشاعر الكوردي الكبير أحمد دلزار عن عمر ناهز 101 أعوام.

وقال الرئيس بارزاني في برقية تعزية "بأسف بالغ تلقينا خبر وفاة شاعر شعبنا الكبير أحمد دلزار، لقد خدم الأدب والشعر الكورديين كثيرا، وكان رجلا محبا لوطنه وكانت نتاجاته الأدبية رائعة".

وتابع "اوجه تعازي الحارة لعائلته وأصدقائه وكافة المثقفين والشعراء في كوردستان ونشاطرهم حزنهم، داعيا الباري ان يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه".

وتوفي أحمد دلزار في وقت سابق من اليوم بأربيل ليترك إرثاً كبيراً من النتاج الأدبي في الثقافة والشعر. والى جانب الكوردية لغته الأم، كتب الراحل نتاجاته باللغة العربية.

سوار احمد