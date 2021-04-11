لجنة كورونا تجتمع للبت في اجراءات شهر رمضان في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت مراسلة كوردستان 24 ريناس علي ان اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، ستجتمع اليوم الأحد للبت في الإجراءا التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان في اقليم كوردستان.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو انه "عند الساعة 02:30 من بعد ظهر اليوم الأحد ستجتمع اللجنة لتقييم الأوضاع وفق التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، آسو حويزي انه خلال الاجتماع ستقدم الوزارات المعنية اقتراحاتها بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها.

وبشأن المسيرة التعليمية اكد حويزي ان وزارة التربية والتعليم العالي ستقدم اقتراحاتها، مشيرا في الوقت نفسه ان اي قرار يتم اتخاذه بشأن الدوام في المدارس والجامعات سيأخذ بعين الاعتبار التقيد بكافة التعليمات الصحية.

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت اصابات ووفيات فيروس كورونا بشكل كبير في اقليم كوردستان، لا سيما السلالة المتحورة منه، وقد اعلنت سلطات الاقليم حظر تجوال جزئي لمدة أربعة ايام قابلة للتمديد بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

سوار احمد