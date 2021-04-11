العراق يعلن ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى نحو 60 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية الأحد ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى نحو 60 مليار من 51.9 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي في أواخر العام المنصرم رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وخفّضُ قيمة الدينار من بين جملة إجراءات اتخذتها الحكومة في إطار حزمة إصلاحية تهدف لتجاوز الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بشكل غير مسبوق.

وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في كلمة له خلال وضع الحجر الأساس لمشروع إنتاج البنزين المحسن في البصرة، إن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار "قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأضاف أن احتياطي البنك المركزي كان يبلغ 51.9 مليار دولار قبل تنفيذ "الإجراءات الإصلاحية... بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها".

ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 بالمئة من ميزانية البلاد.