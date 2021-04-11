التيار الصدري: الموازنة الاتحادية "لبنة أساسية" لحل المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، إن الموازنة العامة الاتحادية ستكون "لبنة أساسية" لحل المشاكل كافة بين أربيل وبغداد.

وجاءت تصريحات الربيعي في بيان أصدره مكتبه خلال لقاء جمعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي يزور بغداد منذ السبت.

ونقل البيان عن الربيعي قوله إن "الموازنة هي الهيكلية التي على أساسها سيتم بناء العلاقة" بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وبعد أشهر من الخلافات والمفاوضات، توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.

وقال الربيعي "لم ننظر إلى الموازنة بذاتها، لكننا أردنا أن تكون لبنة أساسية لحل كافة المشاكل".

وقال نيجيرفان بارزاني، وفقاً لما أورده البيان، إن حكومة إقليم كوردستان "ملتزمة بالكامل في تنفيذ بنود الموازنة"، مجدداً بذلك تصريحات سابقة.