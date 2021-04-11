نيجيرفان بارزاني: حسم مشاكل أربيل - بغداد من مصلحة كل العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأحد إن حسم المشاكل بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة كوردستان والعراق قاطبةً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في إطار زيارته إلى بغداد والتي التقى خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وعدداً من الزعماء السياسيين.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين "يجب أن نجد حلاً للمشاكل بين أربيل وبغداد، وباعتقادنا أن حل المشاكل سيحقق الاستقرار الأمني والسياسي للعراق".

وأضاف أن إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه "يصب في مصلحة إقليم كوردستان وكل العراق بصورة عامة".

وفي ثاني أيام زيارته إلى بغداد، التقى رئيس إقليم كوردستان، مع عدد من القادة العراقيين، وبحث معهم آخر مستجدات الوضع في البلاد والعلاقة بين أربيل وبغداد.

وهذه أول زيارة يجريها نيجيرفان بارزاني إلى بغداد منذ أن نجح البرلمان الاتحادي في إقرار قانون الموازنة العامة بعد التوصل إلى اتفاق مع الكورد.