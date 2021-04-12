صعود جديد لسعر صرف الدولار في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأثنين صعوداً جديداً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان، بينما لا يزال سعر الذهب يراوح مكانه مد وجزر.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147,550 دينار
100 يورو = 174,750 دينار
100 جنيه إسترليني = 201,250 دينار
100 ليرة تركية = 18 ألفا و200 دينار
100 ألف تومان = 6 آلاف و72 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 412,000 دينار
مثقال عيار 22 = 378,000 دينار
مثقال عيار 21 = 363,000 دينار
مثقال عيار 18 = 309,000 دينار