نيجيرفان بارزاني يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة تهنئة الى المسلمين في اقليم كوردستان والعالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء في نص الرسالة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اقدم تهاني الحارة الی مسلمي كوردستان، العراق والعالم .

ٲسٲل الله تعالی ان يعيد هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركة وان يتقبل صيام وادعية وطاعة المسلمين، وان يتخلص بلدنا والانسانية والعالم من الاوبئة والامراض.

ارجو ان تنجح في هذا الشهر الجهود والخطوات صوب التلاحم وتوحيد الصفوف، وان نقضي بروح التسامح والتصالح والتعاون علی المشاكل والعراقيل وان نحقق غدا افضل لشعبنا.

نيجيرفان بارزاني

رئيس ٳقليم كوردستان