المتحدث الحكومي يرد على مزاعم "استهداف مقر للموساد" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الأربعاء على مزاعم "استهداف مقر للموساد" في الإقليم.

وقال عادل في بيان "تداولت مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف (مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه)".

وتابع "ورداً على ما نُشر نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً، وإن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه، ونعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية".