الإدارة الذاتية تسجل 199 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 199 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الصحة في بيان، انه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في عموم مناطق الإدارة.

وتعود الاصابات الجديدة لـ 123 ذكرا و76 انثى.

وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي: " 39 الحسكة، 57 القامشلي، 35 ديرك، 4 درباسية، 16 كوباني، 23 الرقة، 17 الطبقة، 8 منبج".

واكدت الهيئة تماثل 8 حالات شفاء جديدة.

وبلغ العدد الاجمالي للاصابات 13203 اصابة، شفي منها 1407، فيما توفي حتى الآن 442 شخصا.

سوار احمد