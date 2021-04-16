اربيل وبغداد تصدران بيانا مشتركا

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارتا الداخلية الاتحادية وإقليم كوردستان بيانا مشتركا، اعتبرتا فيه ان هجوم اربيل يهدف الى ضرب التوافق في العلاقات بين بغداد واربيل.

وذكر البيان يوم الخميس ان "الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كوردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق".

وتابع "وفي الوقت الذي ندين هذه الاعمال الاجرامية نؤكد ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان خصوصاً على صعيد التنسيق الامني عالي المستوى، وان هذا التنسيق والتعاون والتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن".

واشارت الوزارتان الى ان "ضمان امن العراق امام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كوردستان العراق".

واكد البيان ان "الفرق التحقيقية باشرت مهامها اثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل".

سوار احمد