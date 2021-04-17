دفعات إضافية من لقاح كورونا تصل إقليم كوردستان خلال أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية في أربيل السبت عن قرب وصول دفعات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى إقليم كوردستان خلال أيام.

ومن المؤمل أن تصل دفعة من اللقاح الصيني هذا الأسبوع، فيما يُتوقع أن تصل دفعة جديدة من اللقاح الأمريكي الأسبوع المقبل إلى الإقليم.

وقال المدير العام لمديرية الصحة في أربيل دلوفان محمد لكوردستان 24 "ستصل هذا الأسبوع دفعة من لقاح سينوفارم، وبعدها ستصل دفعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل إلى الإقليم".

وأشار إلى أن دفعة لقاح فايزر ستضم 1170 جرعة.

وتابع محمد "بشكل عام، كان هناك 19 ألفاً و500 جرعة لقاح متوفرة على مستوى أربيل، وتم استخدام 15 ألف جرعة ولا تزال الحملة مستمرة".

وأشار إلى أنه ثمة طلبات كثيرة من المواطنين للتطعيم بلقاح فايزر، مشيراً إلى أن الجرعات نفدت في مركز أربيل ولم يتبق إلا القليل في بلدة سوران.