سطو بزي عسكري ينتهي بسرقة سيارة ومبالغ من منزل مسؤول باتحاد الكرة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- داهم مسلحون مجهولون منزل مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية التابعة لإقليم كوردستان في محافظة كركوك، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري أقدموا على اقتحام منزل رئيس فرع كركوك للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس ممثلية كركوك في اللجنة الأولمبية الكوردستانية نوزاد قادر، واستولوا بالقوة على سيارة مدنية وثلاثة آلاف دولار.

وأضاف أن المسلحين سرقوا أموالاً أخرى وهاتف نوزاد قادر في عملية السطو التي وقعت داخل المنزل الواقع في قرية سقزلي ضمن منطقة شوان إلى الشمال من كركوك.

ولاذ المسلحون إلى جهة مجهولة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث.