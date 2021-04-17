السفارة الأمريكية في بغداد تختبر نظاماً جديداً لمضاداتها الصاروخية

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني مطلع السبت إن السفارة الأمريكية اختبرت نظاماً جديداً لمضاداتها الصاروخية مما نتج عنه سماع ما يشبه دوي الانفجارات، مشيراً إلى أن الاختبارات جرت في قاعدة التوحيد (الاتحاد) الثالثة داخل المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن الأمريكيين اختبروا "نظاماً جديداً من المضادات الصاروخية داخل قاعدة التوحيد الثالثة العسكرية في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضاف أن الاختبار نتج عن سماع دوي قوي لخمس مرات الأقل، مبيناً أن الاختبار يأتي في إطار تعزيز منظومة C-RAM المضادة للصواريخ.

وقال مراسلنا شفان جباري إن الأصوات القوية سُمعت في أرجاء واسعة من بغداد، تزامن مع إطلاق صفارات الإنذار للسفارة الأمريكية.

ودأبت السفارة الأمريكية على إطلاق صفارات الإنذار كلما تعرضت إلى هجمات بالصواريخ التي تلقي واشنطن باللوم على جماعات موالية لإيران في إطلاقها.

وتعرضت السفارة الأمريكية من قبل إلى هجمات بالصواريخ لكنها لم توقع خسائر بشرية. وتزايدت الهجمات منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.