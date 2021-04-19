تأكيد أمريكي على ضرورة التمثيل المتوازن والشراكة الحقيقية في إدارة شرق الفرات

أربيل (كوردستان 24)- اكد نائب مبعوث الرئيس الامريكي ديفيد روبشتاين على ضرورة التمثيل المتوازن والشراكة الحقيقية في إدارة شرق الفرات.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال المجلس الوطني الكوردي للمبعوث الامريكي والوفد المرافق في اربيل.

ودار الحديث بين الجانبين حول الوضع في سوريا والعملية السياسية في جنيف والتصور الأمريكي للحل في سوريا والذي يستند الى قرار مجلس الامن 2245 وتهرب النظام من العملية السياسية وكذلك تم التطرق لإدارة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

واتفق الجانبان على أن الحرب الدائرة والوضع الاقتصادي تعقد المشهد السياسي بشكل اكبر ولا يخدم الحل السياسي في سوريا، كما أنها تزيد من الشرخ بين مكونات المجتمع السوري كما عبر وفد المجلس عن رفضه لأي شكل من اشكال التغيير الديمغرافي وفق ما افاد بيان للمجلس.

أما بالنسبة للتصور الأمريكي حول إدارة منطقة شرق الفرات، فقد أكد الجانب الأمريكي على ضرورة اللقاء مع المجلس الوطني الكوردي في سوريا من أجل الوقوف على وجهة نظره بهذا الخصوص، واكد على ضرورة التمثيل المتوازن والشراكة الحقيقية في هذه المسألة ليشمل جميع مكونات المنطقة وقواها السياسية واكد على ضرورة المشاركة الفعلية للمجلس في الادارة والتي ستساهم في الشفافية الادارية والمالية ودمقرطة الادارة

من جانبه، أكد وفد المجلس على أن اعادة الحياة السياسية والاستقرار وعودة المهجرين ورفض التغيير الديمغرافي وعودة بيشمركة روج ضمانة لتوازن الإدارة في هذه المناطق، كما ان للمنطقة الكوردية خصوصيتها القومية ويجب مراعاتها.

كما طالب وفد المجلس من الوفد الامريكي بمساندة الحقوق الكوردية المشروعة في المحافل الدولية وفي العملية السياسية في جنيف، بحسب ما ذكر بيان المجلس.

سوار احمد