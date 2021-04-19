الموت يغيب الممثل السوري أحمد منصور عن عمر ناهز 80 عاما

أربيل (كوردستان 24)- نعت نقابة الفنانين السوريين، فرع حمص وفاة الفنان السوري احمد منصور، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 80 عاما.

ولد أحمد منصور في حمص، عام 1941، وسلك طريق الفن مبكرًا، واستطاع في الثلاثينيات من العمر أن يحصد جائزة أفضل ممثل في سوريا لعامي 1973 وعام 1974، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1980.

قدّم منصور خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الأعمال الخالدة في ذهن وذاكرة المشاهد، سيما تلك التي عُرضت في تسعينيات القرن الماضي، مثل مسلسل "الدغري" الذي عرض عام 1992، و"نهاية رجل شجاع" (1994)، و"الخشخاش" (1991)، وأدى في مسلسل "عيلة خمس نجوم" شخصية أبو فرحان (1994)، في عمل حصد شعبية واسعة حين عرضه على الشاشة السورية.

وتنوعت الشخصيات التي أداها أحمد منصور، بين الاجتماعية والكوميدية، والتاريخية التي قدّمت منصور خطوة للأمام في حجم الشخصيات التي أداها، وثقلها الدرامي، وضرورتها كصانعة للحدث، وليست متمم يمكن الاستغناء عنه.

وبدأ منصور بهذا النمط الدرامي منذ عام 1992 عبر مسلسل "السيرة العربية"، والذي تبعه بعام واحد فقط مسلسل "طرائف أبي دلامة" والذي يندرج في قالب من الكوميديا، ويدور حول عدد من الحكايا والقصص لشخصية عربية قديمة أداها منصور باسم "أبو دلامة".

لأحمد منصور رصيد درامي ومسرحي ضخم، إذ شارك بنحو 30 عملًا دراميًا و20 عملًا مسرحيًا، وكانت آخر مشاركاته مسلسل "الإمام"، ومسلسل "طوق البنات 4"، عام 2017.

سوار احمد