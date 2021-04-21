العراق: مقترح نيابي لاعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد عضو في اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن وجود مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونقلت صحيفة الصباح عن عضو اللجنة محمد الشبكي قوله إن "إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة (الجديدة)... سيتسبب بتأخير إقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".

وأضاف الشبكي أن "هناك ثلاثة مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، أولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".

وأشار إلى أن "المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الإدارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".

وقال الشبكي إن "اللجنة ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي الى إقرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة".