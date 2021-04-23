الإدارة الذاتية تسجل 10 وفيات و141 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة تسجيل عشر حالات وفاة و141 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لخمس رجال من الحسكة والقامشلي ودير الزور وتل تمر وديرك ورجلين آخرين من منبج وثلاث نساء من القامشلي ودير الزور ومنبج.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 141 اصابة جديدة تعود لـ 61 ذكرا و80 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: ٣٨ حالة في الحسكة، 21 حالة في القامشلي، 19 في ديرك، 7 في درباسية، 7 في عامودا، 3 في كركي لكي، 3 في جل اغا، 2 في تل تمر، 32 في الرقة، 8 في مخيم روج، حالة في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثمانية عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14822 حالة منها 495 حالة وفاة و 1506 حالة شفاء.

سوار احمد