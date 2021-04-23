وقف مؤقت لإطلاق النار بين الأمن الكوردي والقوات الموالية لدمشق في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 ومصادر محلية الجمعة بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار بين قوات الأمن الداخلي الكوردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبين فصيل "الدفاع الوطني" المدعوم من الحكومة السورية في مدينة القامشلي.

وخاض الجانبان اشتباكات مسلحة استمرت أربعة أيام، وأسفرت عن سقوط ضحايا، ودفعت روسيا إلى التدخل لمنع اتساع رقعة المواجهات.

وقال مراسل كوردستان 24 إن الاجتماع الذي عقد بين عسكريين روس وقادة من قوات سوريا الديمقراطية تمخض عن قرار يقضي بوقف إطلاق النار بين قوات الأمن الكوردية وجماعة "الدفاع الوطني".

ومن المقرر أن يسري وقف إطلاق النار اعتباراً من مساء اليوم ولغاية الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من قوات سوريا الديمقراطية أن الاجتماع توسطت فيه "الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف الاشتباكات".