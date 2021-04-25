العراق يعلن الحداد على ضحايا "ابن الخطيب" والكاظمي يؤكد: ما حدث مس بالأمن القومي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية يوم الأحد، الحداد لثلاثة ايام على ضحايا الحريق الذي اندلع يوم امس السبت بوحدة للعناية المركزة مخصصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على حسابه في موقع تويتر إن "رئيس مجلس الوزراء يوجه بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث الأليم".

كما أمر الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادث الحريق "المأساوي" والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي".

ووجه رئيس الوزراء العراقي بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

ولقي 23 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع فجر الأحد في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب.

وقالت مصادر طبية إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين".

ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الكارثة.

سوار احمد