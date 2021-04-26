"توضيح صحي" رداً على أنباء استئناف الدوام المدرسي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة صحة إقليم كوردستان، توضيحاً ردت فيه على أنباء زعمت قرب استئناف الدوام المدرسي في الإقليم، وقالت إن ما أُشيع لا أساس له.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، تتولى اللجنة العليا الخاصة بمكافحة الوباء إصدار قرارات تتعلق بالعام الدراسي وذلك بعد كل اجتماع، بناءً على توصيات الوزارة والسلطات المعنية.

ومن بين تدابير أخرى، علّق إقليم كوردستان الدوام المدرسي في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من الوباء مع تسجيل 3,944 حالة وفاة لغاية الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة آسو حويزي في بيان "لا يزال فيروس كورونا في وضع خطير في إقليم كوردستان، وقرار كهذا يحتاج إلى تقييم مناسب واللجنة العليا هي من تقرر ذلك".

وتابع "لذلك لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فتح أبواب المدارس"، مردفاً "الشائعات حول إعادة فتح أبواب المدارس، قبل أن تقرر اللجنة العليا ذلك، غير صحيحة".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كوردستان 145,188 حالة. وبات العام الدراسي يقتصر على النظام الإلكتروني.